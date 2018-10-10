Актер Эрик Робертс захотел российское гражданство

Голливудский актер Эрик Робертс заявил, что хотел бы получить гражданство России. Об этом он сказал на пресс-конференции Международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts в Ростове-на-Дону.

О российском паспорте Робертса спросили журналисты. «Не возражаю против двойного гражданства», – сказал он.

Робертс снялся более чем в 70 фильмах, в том числе в «Неудержимых» и «Темном рыцаре». Он также известен как старший брат голливудской актрисы Джулии Робертс.

На фестивале в Ростове артист значится председателем жюри основного конкурса.