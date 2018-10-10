Средняя плата за коммуналку в Петербурге из-за отопления увеличилась на 7%

Средний счет за коммунальные услуги в Петербурге в октябре вырос на 7,09% из-за старта отопительного сезона. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на первого заместителя председателя жилищного комитета Василия Осипова.

В среднем горожанам приходится платить 2510 рублей. В настоящее время в квитанциях слуга по теплоснабжению появилась у петербуржцев, которые оплачивают показания без общедомового счетчика.

По словам Осипова, всего в Северной столице 3939 многоквартирных домов, в которых нет специального прибора.

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Он отметил, что в некоторых случаях общая стоимость услуг выросла на 50%. В основном это происходит в однокомнатных квартирах, где отопление — один из наиболее затратных пунктов.

Осипов добавил, что наибольший счет за коммунальные услуги в октябре 2018 года составил 140 тыс. рублей. Собственник помещения подавал заниженные показания счетчиков, после чего управляющая организация провела проверку.

Отопительный сезон в Петербурге начался 28 сентября. В начале октября чиновники заявили, что в части домов нет тепла из-за проблем со стояками. Их должны устранить к 13 октября.