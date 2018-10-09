Петербуржца оштрафовали на 150 тысяч рублей за полет на вертолете под ЗСД

В Петербурге оштрафовали на 150 тыс. рублей Евгения Кузовлева, который пролетел под мостом Западного скоростного диаметра. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

В начале августа мужчина на вертолете Gazelle SA-341G незаконно пролетел на высоте менее 25 метров под мостом. Вскоре в отношении Кузовлева возбудили уголовное дело о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Следователи позднее вынесли ходатайство о прекращении дела. Мужчина раскаялся в содеянном.

«Суду Кузовлев пояснил, что основные части вертолета приобрел у наследников погибшего бизнесмена Васильева, оставшиеся купил, для сбора вертолета пригласил специалистов из Сербии. На учет вертолет не ставил, так как хотел его "облетать"», – отметили в пресс-службе судов, добавив, что у Кузовлева не было действующего пилотного свидетельства.

Бизнесмен Артем Васильев, владевший подрядчиком РЖД «СУ-301», разбился на личном вертолете в 2014 году,