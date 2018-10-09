Бабье лето вернется на неделю в Петербург 10 октября

В Петербург в середине текущей недели вернется бабье лето. Об этом заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По его словам, хорошая погода продлится дольше, чем в сентябре. Теплеть начнет в среду, 10 октября.

«Сегодня над городом и областью проходит атмосферный фронт, он принес теплый воздух. Завтра в первой половине дня он уже будет отходить от наших районов. Вместе с этим усилится антициклон, он простоит в Петербурге от пяти до семи дней», – передает «Фонтанка» слова Колесова.

Он добавил, что воздух в городе будет прогреваться до 15-17 градусов тепла. Тем не менее по ночам будет прохладно, до +5 градусов.