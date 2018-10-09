На Дворцовой площади редкую сову спасли от туристов и фотографов

Сотрудники комитета по природопользованию Петербурга спасли на Дворцовой площади сову. Ее использовали для фотографий с туристами недобросовестные предприниматели, сообщили в пресс-службе комитета.

По словам специалистов, спасенное пернатое – сплюшка, также известная как обыкновенная совка. Она находится под угрозой исчезновения.

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«Ее изъяли и определили в центр реабилитации диких животных «Сирин». Там птицу осмотрят ветеринары, вылечат и выпустят в естественную среду. Обычно после таких бизнесменов совы находятся в плохом состоянии из-за недостаточного питания и подрезанных крыльев», – сказал Артем Тютрюмов, ведущий специалист отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета.

В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф.

Мужчина не признал свою вину. По его словам, он купил птицу в подарок девушке и просто шел с ней через центр Петербурга домой.