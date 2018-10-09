Электронные паспорта в России появятся в 2021 году

Жителей России с 2021 года начнут постепенно переводить на электронные паспорта. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Работу над новыми документами власти страны обсуждали на двух совещаниях в сентябре. Одно из них провели под председательством зампреда правительства по цифровой экономике Максима Акимова, другое – под председательством Дмитрия Медведева.

Предполагается, что в электронном паспорте будут данные СНИЛС и водительских прав. Документ будет представлять собой пластиковую карточку с электронным чипом.

Стоимость реформы оценивается в 114,5 млрд рублей до 2024 года. Власти страны планируют возместить затраты за счет государственной пошлины на получение паспорта.