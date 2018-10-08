Картина дня: посещаемость матчей «Зенита», работы на КАД и северное сияние

Главной новостью дня, по версии «Монитора», стала посещаемость домашних матчей футбольного клуба «Зенит». Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (16:15), Gazeta.SPb (17:00) и «Мойка78» (17:15).

Петербургский футбольный клуб «Зенит» вошел в список самых посещаемых команд в мире. В среднем каждый матч петербуржцев в сезоне 2018-19 на стадионе «Зенит-арена» смотрят почти 49 тыс. человек. Показатель стал 19-м в мире и 17-м – в Европе.

Самым посещаемым клубом стала дортмундская «Боруссия». Ее матчи в среднем смотрели около 77 тыс. человек. Также в топ-3 вошли мюнхенская «Бавария» (74 тыс. зрителей) и «Манчестер Юнайтед» (71 тыс. зрителей).

Второй темой, согласно «Монитору», стало перекрытие съезда с КАД на Парашютную улицу. Первыми об этом написали «Невские новости» (11:05), Gazeta.SPb (11:20) и «Питерец» (11:20).

Третий съезд на 12-м км внутреннего кольца закроют из-за замены асфальта. Работы продлятся с 11 по 15 октября.

Ремонт проведут в рамках реконструкции северного участка КАД. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало северное сияние в Петербурге и Ленинградской области. Быстрее всех об этом сообщили 47news (7 октября в 22:55), «Мойка78» (7 октября в 23:10) и «Невские новости» (7 октября в 23:20).

Жители Петербурга и Ленобласти ночью с 7 на 8 октября наблюдали северное сияние. Красивыми снимками поделились сразу несколько фотографов в социальной сети «ВКонтакте».

Природное явление удалось заснять фотографу из Петербурга Григорию Мирошникову. Сияние было видно в период между 00:00 и 03:00 часами.