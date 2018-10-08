Сотрудник МЧС Ленобласти спас оглушенную сову (ФОТО)

Сотрудник МЧС из Ленинградской области спас травмированную сову. Птицу Павел Стецун нашел в конце сентября, сообщает 47news.

Замначальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ленобласти подобрал оглушенную сову в районе деревни Агалатово у Приозерского шоссе. По словам его коллег, Стецун обнаружил птицу случайно.

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Сову вскоре доставили на обследование к ветеринарам петербургского зоопарка. Они завили, что ей необходимы уколы и правильное кормление.

После правильного лечения птица смогла прийти в норму. На волю она вернулась в начале октября.