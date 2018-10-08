Полицейским разрешат штрафовать петербуржцев за шум по ночам

Полицейским в Петербурге разрешат штрафовать горожан за нарушение так называемого закона о тишине. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Законодательного собрания Дениса Четырбока.

Петербургские парламентарии ранее предложили разрешить полицейским контролировать исполнение закона, запрещающего шумные действия в ночное время. Сейчас протоколы могут составлять только сотрудники Смольного, что ограничивает борьбу с нарушителями.

Инициативу депутатов поддержали в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Представители ведомства уже обратились в комитет финансов с просьбой выделить 3,8 млн рублей на соответствующие цели.

В пресс-службе комитета отметили, что вопрос будет рассмотрен в октябре при формировании бюджета Петербурга на 2019 год.

В Петербурге запрещено шуметь с 22:00 до 08:00 по будням, а по выходным – до 12:00. За нарушение закона физических лиц штрафуют в размере от 500 до 5 тыс. рублей, должностных – от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, юридических – от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.