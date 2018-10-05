Петербуржцы спасли раненого вальдшнепа на улице Чайковского

Жители Петербурга нашли в центре города раненую птицу, которой затем помогли специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Прохожие увидели птицу на улице Чайковского. Они обратились в комитет, чтобы ей занялись сотрудники комитета.

Инспекторы установили, что пострадавшая птица – вальдшнеп. У нее травмировано крыло.

Вальдшнепа передали в центр реабилитации диких животных «Сирин». После лечения его отправят на волю.

«Появление вальдшнепа в центре города связано с началом осенней миграции, для которого характерны так называемые «высыпки» – внезапные появления птиц в местах, где они никогда не гнездились, – рассказал Николай Ахматович глава отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию.

В Смольном добавили, что в Петербурге птица гнездится в особо охраняемых природных территориях, в том числе в Гладышевском и Юнтоловском заказниках, заказнике «Сестрорецкое болото», «Северное побережье Невской губы» и «Щучье озеро».