В комитете по законодательству ЗакСа Петербурга поддержали штрафы за нелегальные экскурсии по крышам

Комитет по законодательству парламента Петербурга поддержал законопроект, предусматривающий наказание для руферов за незаконные прогулки по крышам. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Предполагается, что за нарушение будет назначаться штраф. Для обычных граждан он составит от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тыс. рублей, а для фирм и компаний – от 50 до 200 тыс. рублей.

Читайте также:

Топ-5 небанальных смотровых площадок Петербурга

Депутат Денис Четырбок, один из авторов законопроекта, отметил, что легальные экскурсии, согласованные с надзорными органами, не будут запрещены.

«Понять людей, которые хотят взглянуть на город с высоты, конечно, можно, ведь виды открываются незабываемые. Но для нас принципиально важно, чтобы такие экскурсии по крышам Петербурга были безопасными и в рамках закона. Именно такие прогулки нам нужно всесторонне поддерживать и развивать, а количество безопасных смотровых площадок – увеличивать», – сказал он.

Четырбок добавил, что законопроект – часть масштабной программы по борьбе с руферами.