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В комитете по законодательству ЗакСа Петербурга поддержали штрафы за нелегальные экскурсии по крышам

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© Фото: Instagram / @alexkraeved

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Юридические лица будут наказывать штрафом в размере до 200 тыс. рублей.

Комитет по законодательству парламента Петербурга поддержал законопроект, предусматривающий наказание для руферов за незаконные прогулки по крышам. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Предполагается, что за нарушение будет назначаться штраф. Для обычных граждан он составит от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тыс. рублей, а для фирм и компаний – от 50 до 200 тыс. рублей.

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Депутат Денис Четырбок, один из авторов законопроекта, отметил, что легальные экскурсии, согласованные с надзорными органами, не будут запрещены.

«Понять людей, которые хотят взглянуть на город с высоты, конечно, можно, ведь виды открываются незабываемые. Но для нас принципиально важно, чтобы такие экскурсии по крышам Петербурга были безопасными и в рамках закона. Именно такие прогулки нам нужно всесторонне поддерживать и развивать, а количество безопасных смотровых площадок – увеличивать», – сказал он.

Четырбок добавил, что законопроект – часть масштабной программы по борьбе с руферами.

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