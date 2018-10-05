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Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с сексуальным насилием в войнах

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Надя Мурад
© Фото: Vincent Kessler / Reuters

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Награду получили Денис Муквеге из Конго и Надя Мурад из Ирака.

Обладателями Нобелевской премии мира стали гинеколог Денис Муквеге из Конго и Надя Мурад из Ирака, бывшая пленница запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщили в Twitter-аккаунте награды.

Муквеге и Мурад отметили премией за действия, направленные на прекращение использования сексуального насилия как оружия в войнах и вооруженных конфликтах.

Хирург Муквеге был в списке претендентов на награду в течение десяти лет. Он оказывает помощь пережившим сексуальное насилие во время конфликтов в Конго.

Мурад была захвачена боевиками в рабство в 2014 году. Ей удалось сбежать через три месяца. В 2016 году ее назначили послом доброй воли ООН.

Ранее были объявлены обладатели премии по медицине, по физике и по химии.

Фото: Twitter / @NobelPrize

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