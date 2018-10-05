Экс-президента Южной Кореи приговорили к 15 годам тюрьмы за коррупцию

Бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака признали виновным в получении взяток, растрате и злоупотреблении властью. Об этом сообщает Reuters.

Следствие установило, что экс-глава страны получил взятки на 10 млн долларов, в том числе от южнокорейской разведки и компании Samsung. Обвиняемый отвергал все обвинения.

Ли Мен Бак возглавлял государство с 2008 по начало 2013 года. Прежде он занимал пост мэра Сеула и гендиректора строительной компании Hyundai Engineering and Construction.

Ранее к тюремному заключению приговорили и Пак Кын Хе, президента Южной Кореи в период с 2013 по 2017 год. Ее признали виновной по делу о коррупции.