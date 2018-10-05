На автозаправках разрешат продавать пиво и вино

Власти России разрешат продавать вино и пиво на автомобильных заправках. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Решение об отмене ограничений было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло в сентябре. Представитель чиновника отметил, что вопрос обсуждался «в контексте стабилизации розничного топливного рынка».

Предложение поддержали в Министерстве промышленности и торговли и в Федеральной антимонопольной службе. Против выступили в Министерстве здравоохранения. Представители ведомства опасаются, что это повысит число нетрезвых водителей.

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Запрет на торговлю алкоголем на автозаправках ввели в 2012 году. В Государственную думу внесен законопроект о снятии запрета для напитков крепостью до 16,5%. Авторы документа отметили, что запрет не помог снизить число аварий с нетрезвыми водителями.

Ранее Минпромторг предложил разрешить продажу пива в алюминиевых банках по ночам. Инициатива призвана помочь владельцу «РусАла» Олегу Дерипаске, попавшему под американские санкции.