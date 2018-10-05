Бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян стал фигурантом нового уголовного дела

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, обвиняемый в хищении более 50 млн рублей, стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Попова.

По его словам, в деле много фигурантов и статей. Оганесяна обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Попов не уточнил подробности дела.

Оганесяна задержали в Москве 16 ноября 2016 года по делу о мошенничестве о поставле табло при строительстве «Зенит-арены». Следственный комитет предъявил обвинение в хищении на сумму более 50 млн рублей. Экс-чиновник признался в хищении средств при возведении стадиона.

В феврале 2018 года, было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег, выделенных на реконструкцию БДТ. Правоохранителей заинтересовали контракты компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ), тесно связанной с Оганесяном. Позднее возбудили дело в отношении компании «БалтСтрой», реконструировавшей театр.