Автор Ждуна показала свое новое существо

Нидерландский скульптор Маргрит ван Брифорт, прославившаяся мемом про Ждуна, представила свое новое творение. Фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram.

Скульптура представляет собой большую морщинистую тушу телесного цвета. Внешним видом оно напоминает тюленя или собаку. При этом сзади у существа есть человеческие ноги.

Брифорт попросила подписчиков придумать имя творению, которое расположено в одном из музеев Гааги. Она отметила, что прозвище должно быть на английском языке.

Мем про Ждуна появился в интернете в начале 2017 года. Пользователи сети оценили скульптуру, которая, по словам автора, посвящена пациентам, ожидающим приема в больнице.