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Картина дня: отставка правительства Петербурга, взрыв в Росморпорту и обследование Исаакиевского собора

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© Фото: Instagram / @onl00king

Темы дня

Почему администрация ушла в отставку, что взорвалось в Петербурге и зачем проверят храм.

Главной новостью дня, по версии «Монитора», стал уход правительства Петербурга в отставку. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (10:15), «Невские новости» (10:35) и «Мойка78» (11:25).

Правительство Петербурга ушло в отставку в связи со сменой губернатора города. Это произошло согласно законодательным нормам. Все члены правительства и вице-губернаторы будут находиться в статусе исполняющих обязанности до выборов в сентябре 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

В среду, 3 октября, президент Владимир Путин принял отставку Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга, врио был назначен Александр Беглов. До этого он занимал должность представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Второй темой, согласно «Монитору», стал взрыв администрации Росморпорта в Петербурге. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (10:35), «Информационный портал Петербурга» (10:50) и АБН (10:55).

Утром 4 октября в Кировском районе Петербурга в здании Росморпорта прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал один человек. 

Инцидент произошел около девяти часов утра по адресу Межевый канал, дом 5. Пришедший на работу сотрудник предприятия открыл некий деревянный ящик, после чего произошел взрыв. По предварительным данным, в здании взорвалась сигнальная ракета.

Третьей темой, по данным «Монитора», стала грядущее обследование Исаакиевского собора. Оперативнее всех об этом рассказали Gazeta.SPb (15:30), «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге» (15:45) и АБН (15:55).

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) выдал разрешение на обследование перекрытий колоннады, облицовки и карнизных свесов Исаакиевского собора. Проверка будет проводиться для дальнейшей реставрации смотровой площадки памятника. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Помимо этого будет проверено состояние гранитного цоколя и исторической облицовки собора, которая выполнена из рускеальского мрамора. Для этого с северо-западной стороны храма будут выставлены строительные леса. Все работы должны быть завершены в мае 2019 года.

Колоннада во время работ останется открытой для посетителей.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», Gazeta.SPb и «Деловой Петербург».

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