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На сайте Президентской библиотеки опубликовали сотни архивных фотографий мостов Петербурга

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© Фото: prlib.ru

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Самые старые снимки были сделаны в начале прошлого века.

На сайте Президентской библиотеки опубликовали более 500 архивных снимков петербургских мостов. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

Часть фотографий датирована началом XX века. Один из наиболее старых снимков – перестройка Зеленого моста в 1905 году.

Также на архивных документах представлена история мостов – с момента появления проекта до реального воплощения.

«Особую ценность представляют снимки уже не существующих переправ. Таким является фото Измайловского трамвайного моста через реку Фонтанку», – отметили в «Мостотресте».

Фотографии можно посмотреть не только на сайте Президентской библиотеки, но и в электронных читальных залах.

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