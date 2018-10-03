В ЗакСе попросили Полтавченко разобраться с авариями на перекрестке проспекта Ветеранов и Дачного проспекта

Депутаты Законодательного собрания Петербурга попросили губернатора Георгия Полтавченко обеспечить безопасность пешеходного перехода на перекрестке проспекта Ветеранов и Дачного проспекта. С инициативой обратились парламентарии Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

По словам депутатов, с начала 2017 года по сентябрь 2018 года на пересечении проспектов случилось 187 ДТП. Они отметили, что большое количество аварий связано с постоянно увеличивающимся потоком машин с КАД и ЗСД.

Парламентарии считают, что ситуация не изменится, пока не появится подземный или надземный переход. Депутаты отметили, что схожая проблема была на перекрестках проспекта Славы с Будапештской и Белградской улицами. Число аварий сократилось после обустройства перехода.

«В нашем городе есть объекты, которые из-за отсутствия управленческих решений получили печальную славу и обросли народными прозвищами. Достаточно вспомнить «мост глупости». Не хочется, чтобы на карте Санкт-Петербурга появился «перекресток смерти», – сказал Четырбок.

Автомобильный «мост глупости» находится на Софийской улице. Несмотря на указатели, под ним за год застряли более 150 «Газелей», а в конце июля все ограничители высоты, установленные в начале июня, пришли в негодность.