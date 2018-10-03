Петербургские коммунальщики купили билеты на концерт «Ленинграда» за полмиллиона рублей

Петербургское ГУП «ВЦКП Жилищное хозяйство» приобрело по госконтракту 40 билетов в VIP-зону на концерт группы «Ленинград» на стадионе «Зенит-арена». Об этом говорится на сайте госзакупок.

Билеты для сотрудников обошлись в 480 тыс. рублей – то есть каждый стоит по 12 тыс. рублей. Это стандартная цена без наценок или скидок в VIP-зону на концерт, который пройдет 19 октября.

«Жилищное хозяйство» обслуживает более двух третей жилого фонда Северной столицы. Предприятие рассчитывает плату за коммунальные услуги и перечисляет деньги граждан управляющим и ресурсоснабжающим компаниям.

Выручка ГУП в 2017 году составила 1,5 млрд рублей, прибыль – 278 млн рублей.