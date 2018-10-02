В Петербурге запустили «билетный калькулятор» для подбора выгодного проездного

В Петербурге появился онлайн-сервис, который позволяет подобрать оптимальный вид проездного билета для общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Сервис работает на сайте учреждения. Он помогает подобрать тариф с помощью ряда вопросов.

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Пользователям нужно выбрать виды транспорта, частоту их использования, после чего система предложит варианты проездных.

«В зависимости от частоты поездок на общественном транспорте пассажир может записать на карту «Подорожник» любой из доступных проездных билетов, с разными сроками действия и разной стоимостью: проездной билет длительного пользования на метро или на наземный транспорт, единый билет на месяц, билет на 1-7 суток или билет на 90 минут», – добавили в пресс-службе «Организатора перевозок».