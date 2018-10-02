В картах Google появилась возможность отслеживания общественного транспорта в Петербурге

В сервисе Google Maps появилась возможность следить за перемещением общественного транспорта. Функция работает в 13 городах России, в том числе в Петербурге, сообщили в блоге компании.

Пользователи приложения могут в реальном времени смотреть, где находятся автобусы и троллейбусы. Помимо этого, сервис позволяет узнать время перемещения от пункта отправления до остановки и получить информацию о пробках.

Приложение для Android получило две дополнительные функции. На устройствах с операционной системой от Google доступны уведомления о задержках и проблемах на маршруте.

Помимо этого, в Google Maps интегрировали сервисы Google Play Music и Apple Music. Это позволит пользователям слушать музыку, не отключая навигацию.