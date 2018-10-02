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Активисты нарисовали в центре Петербурга кота для борьбы с незаконной рекламой

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© Фото: vk.com/mytndvor

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Изображение появилось на углу Гончарной и Полтавской улиц.

В центре Петербурга на трансформаторном шкафу появился «антивандальный» кот. Об этом рассказали в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте».

Граффити нарисовали на углу Гончарной и Полтавской улиц. По словам местных жителей, рисунок сделали, чтобы шкаф больше не портили рекламой.

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«Зарубежный и российский опыт показывают, что на красиво оформленные заборы, шкафы и стены не клеят объявления... И оформленные нами шкафы стали лишь подтверждением этой гипотезы», – отметили активисты, которые прежде нарисовали граффити на Греческой проспекте и в Кузнечном переулке.

Кота изобразил уличный художник из студии Blikart. Граффити покрыли антивандальным лаком. Активисты отметили, что со шкафа теперь будет легко снимать незаконные объявления.

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