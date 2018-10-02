Государственные суды отменили решения Международного коммерческого арбитража в пользу «Фармстандарта» на 300 млн рублей

Арбитражный суд Москвы за три месяца отменил два решения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате о взыскании штрафов и долгов с латвийской компании «Гриндекс» в пользу отечественного «Фармстандарта». Общая сумма претензий российской компании составляла почти 300 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

«Фармстандарт» заключил соглашение о сотрудничестве с «Гриндексом» в 2014 году. В договоре шла речь о торговле препаратом «Милдронат» в России. За нарушение положений документа каждая из сторон должна была заплатить штраф в размере 5 млн евро. Решать споры компании договорились в МКАС, независимой частной структуре. Отменить решение третейского суда государственные органы могут только в исключительных случаях.

В 2016 году «Фармстандарт» посчитал, что зарубежная организация нарушила одно из условий соглашения. Компания направила иск о выплате штрафа. «Гриндекс» возражал против требований, но арбитры МКАС, профессора Андрей Шерстобитов, Александр Комаров и доцент Антон Асосков, подтвердили факт нарушения. Они присудили российской фирме 3,7 млн евро.

Позднее «Фармстандарт» направил еще один иск в третейский суд. Компания требовала 194 млн рублей за долги по оплате маркетинговых услуг. Представители «Гриндекса» ответили, что сумма была выплачена по предыдущему спору. Профессор Александр Сергеев, доценты Антон Асосков и Ольга Зименкова встали на сторону «Фармстандарта» и взыскали с латвийской фирмы 52 млн рублей.

«Гриндекс» не стал исполнять решения МКАС. Компания избавилась от имущества в России. Дочерняя фирма ООО «Гриндекс Рус» была перерегистрирована на другую фирму из Латвии.

«Фармстандарт» обратился в Арбитражный суд Москвы, чтобы получить от государственной структуры исполнительные листы с требованием отдать долг. Обращение компании было удовлетворено, его поддержал и Арбитражный суд Московского округа.

В свою очередь «Гриндекс» обжаловал решения МКАС в Верховном суде России. Представители фирмы заявили, что исполнение положений третейского суда будет противоречить публичному порядку, то есть «основополагающим принципам российского права». В законе нет четкого определения, что подразумевается под этим положением. В частности, речь идет о соразмерности наказаний нарушениям.

Верховный суд РФ направил материалы дела в первую инстанцию. После изучения документов Арбитражный суд Москвы отменил оба решения МКАС. Судья посчитал, что арбитры третейского суда, которые постановили взыскать 3,7 млн евро в пользу «Фармстандарта», не учли принципа соразмерности и нарушили публичный порядок.

Эксперты назвали ситуацию опасным прецедентом. Судьи могут по-разному толковать «нарушение публичного порядка», что может негативно сказаться на эффективности и независимости третейских судов, заявил ответственный администратор Российского арбитражного центра Андрей Горленко.

Председатель президиума МКАС Алексей Костин не прокомментировал ситуацию. Он сослался на «соблюдение принципов независимости и беспристрастности».