«Символ эпохи»: каким мир запомнит Шарля Азнавура

На юге Франции на 95-м году жизни умер певец Шарль Азнавур. Шансонье скончался у себя дома в ночь на 1 октября.

Азнавур считается одним из величайших эстрадных исполнителей в истории. Его карьера продолжалась почти 80 лет, а из последнего турне он вернулся незадолго до смерти.

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Биография

Отцом шансонье был выходец из Грузии, а мать – из Турции. Настоящее имя исполнителя – Шахнур Вагенаг Азнавурян. Сценический псевдоним появился в 1930-е годы, когда музыкант дебютировал на сцене в девятилетнем возрасте.

В 1946 году Азнавур отправился в первое турне вместе с пианистом и композитором Пьером Рошем и Эдит Пиаф. Самостоятельно он начал писать песни в следующем десятилетии. За свою карьеру Азнавур стал автором более 1300 композиций.

Первые гастроли в СССР шансонье провел в 1964 году, во время расцвета международной славы. В это время он навестил свою бабушку, которая жила в деревне под Ереваном. Певец часто оказывал помощь исторической родине. В частности, он основал благотворительную организацию после землетрясения, которое произошло в Армении в 1988 году.

Один из главных хитов в карьере Азнавура – песня «She» («Она», – прим. ред.). Композиция вышла в 1974 году и почти сразу стала лидером чартов. Песню не раз перепевали другие исполнители, в том числе Брайан Ферри и Элвис Костелло.

Азнавур был известен не только как певец. Он снялся более чем в 50 фильмах, успев посотрудничать с культовыми режиссерами Жаном Кокто и Франсуа Трюффо. В 2017 году Азнавур получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

«Французский Фрэнк Синатра» продал десятки миллионов записей и получил большое число наград. Он обладал нагрудным знаком Министерства иностранных дел РФ «За вклад в международное сотрудничество» и званием офицера ордена Почетного легиона.

Песни Азнавура у слушателей ассоциировались с Парижем. Грустные глаза музыкант, пронзительная манера исполнения и харизма помогли ему стать одним из самых популярных музыкантов Франции.

Видео: YouTube / fritz5134

Азнавур в Петербурге

Певец не раз выступал в Северной столице. В апреле 2018 года должен был состояться очередной концерт маэстро, который отменили по состоянию здоровья Азнавура.

Артисту стало плохо во время репетиции петербургского выступления. Сначала его доставили в одну из местных больниц, а затем он отправился лечиться во Францию.

Концерт Азнавура перенесли на апрель 2019 года. Петербургская публика так и не дождалась еще одного его выступления.

Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

Как отреагировали на смерть певца

Народный артист России Лев Лещенко заявил, что Азнавур олицетворял европейских шансон и был символом эпохи. «Я не знаю другого такого творческого долгожителя – ведь он пел более 70 лет», – передает ТАСС слова певца.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал шансонье символов и примером для подражания. «Он как Иосиф Давыдович Кобзон наш, без остановки работал до последнего. Человек-ресурс», – цитирует RT деятеля российского шоу-бизнеса.

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Певица Эдита Пьеха отметила, что бывала на концертах Азнавура. «Я лично с ним не знакома. Я была зрителем. Он своеобразный, талантливый и темпераментный», – заявила она.

Директор петербургского большого концертного зала «Октябрьский» Эмма Лавринович рассказала, что на концертах Азнавура была невероятная атмосфера. По ее словам, он завораживал публику с первых звуков, сообщает 78.ru.

Народный артист России Олег Погудин назвал смерть певца личным горем. Он заявил, что «культура особенного пения уходит в область воспоминаний», передает «Звезда».

Смерть Азнавура прокомментировал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он сказал, что музыкант «целых три поколения сопровождал и в радости, и в печали».

Видео: YouTube / Jack McHammer