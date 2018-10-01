Первый вестибюль «Невского проспекта» будут закрывать по будням из-за ремонта эскалатора

В Петербурге на протяжении двух месяцев будут периодически закрывать один из вестибюлей станции метро «Невский проспект». Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Из-за капитального ремонта эскалатора пассажиры по рабочим дням не смогут воспользоваться выходом на Михайловскую улицу с 16:45 до 18:45. Ограничения продлятся с 4 октября по 12 декабря.

В конце июля на ремонт закрыли «Академическую». Она не будет работать до начала лета 2019 года.

Следующей отремонтируют «Маяковскую». Ее ремонт начнется в 2020 году.