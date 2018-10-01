Мостотрест: Володарский мост мог развестись из-за сбоя в системе управления

Самопроизвольный подъем Володарского моста мог произойти из-за сбоя в системе управления разводным пролетом. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

Инцидент с переправой случился 25 августа. Мост приподнялся на 30-40 см, из-за чего в пролет врезались две машины и автобус. Несколько человек госпитализировали.

В «Мостотресте» отметили, что происшествие случилось во время проверки готовности оборудования к разводке. Случайный сбой был задокументирован по результатам обследования, которое провели специалисты Петербургского университета путей сообщения.

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«Кроме этого, при наблюдении за процессами разводки и наводки моста был выявлен специфический дефект конструкции разводного пролета (силовой поворот крыла), влияющий на положение центрирующего устройства крыла моста и, как следствие, появление дополнительных сил трения в работе замка запирания крыла, что могло оказать негативное воздействие на оборудование при его проверке перед разводкой», – заявили в «Мостотресте».

В компании подчеркнули, что все элементы механизма разводки полностью исправны и работают в обычном режиме. В ближайшее время будут проведены работы, которые помогут предотвратить повторение инцидента.