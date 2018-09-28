Валуев – пенсионерке: Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев произнес цитату Василия Шукшина «бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым» в ответ на жалобу пенсионерке о своем плачевном материальном состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Алевтина Макарова обратилась к депутату и бывшему чемпиону мира по боксу с помощью рубрики «Задай вопрос Валуеву». Она заявила, что ей «стыдно жить бедной в богатой стране».

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«Уважаемая Алевтина, я понимаю ваше незаконченное предложение и соглашаюсь с вами. Рассуждать об этом в таком контексте можно бесконечно, ответ будет также незаконченным. Василий Макарович Шукшин замечательно сказал: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым"», – сказал депутат.

Ответ Валуева вызвал волну возмущения пользователей интернета. Вскоре парламентарий прокомментировал свои слова.

Он заявил, что его слова были вырваны из контекста. Валуев подчеркнул, что было бы «полнейшим бредом» оправдывать бедность, сообщает портал Ura.ru.

Согласно официальной информации за 2017 год, депутат зарабатывает примерно 900 тыс. рублей в месяц.