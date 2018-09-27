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Россияне с 2019 года получат бесплатный выходной для диспансеризации

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© Фото: Виталий Белоусов / РИА «Новости»

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Сотрудники предпенсионного возраста смогут ежегодно отпрашиваться на два дня для обследования.

Депутаты Государственной думы РФ утвердили в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс, которые обязывают работодателей предоставлять сотрудникам время для прохождения диспансеризации. Об этом сообщает «Интерфакс».

С 1 января 2019 года россияне смогут раз в три года получать оплачиваемый выходной, чтобы пройти комплексный медицинский осмотр. Для этого сотрудник должен написать заявление и согласовать дату с работодателем.

Такую же возможность получат работники предпенсионного возраста. У них будет право на два выходных для диспансеризации каждый год.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил значение законопроекта для россиян. По его словам, работодатели зачастую не идут навстречу сотрудникам, поэтому гражданам приходилось брать выходной для диспансеризации за свой счет. Володин подчеркнул, что из-за сложностей жители России зачастую отказывались от планового осмотра.

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