В Кронштадте для реставрации разобрали мост XIX века

В Кронштадте демонтировали автомобильный мост через канал дока Петра Великого. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации.

Переправу разобрали для капитального ремонта. Исторические конструкции середины XIX века перенесли на проезжую часть Макаровской улицы два 40-тонных крана.

«Первичное обследование конструкций моста после демонтажа показало, что полный капитальный ремонт начат своевременно. Еще несколько лет, и мы могли бы потерять уникальное инженерное сооружение XIX века», – сказал глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

Ремонт моста планируют завершить к маю 2019 года. Элементы переправы очистят от коррозии, гранитные плиты заменят. Специалисты также восстановят поворотный механизм.