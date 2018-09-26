Перенесших инфаркт петербуржцев будут бесплатно обеспечивать лекарствами

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили обеспечивать на протяжении года бесплатными лекарствами горожан, перенесших инфаркт и другие острые сосудистые заболевания.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что болезни системы кровообращения составляют больше 57% от общего числа причин смертей. Ежегодно в Северной столицы инфаркт миокарда переносят около 3 тыс. человек, а операцию на открытом сердце – примерно 2,5 тыс. горожан.

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Предполагается, что пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, операцию на открытом сердце, реваскуляризацию по поводу ишемической болезни сердца или операцию по пересадке органов или тканей, в течение 12 месяцев будут бесплатно получать лекарства.

Стоимость лечения одного жителя Петербурга обходится в 13 тыс. 330 рублей в год. Согласно подсчетам чиновников, в 2019 году на обеспечение пациентов лекарствами потребуется 200 млн рублей.