Законопроект о повышении пенсионного возраста приняли во втором чтении

Государственная дума РФ утвердила во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Документ поддержали все 385 депутатов, присутствовавших на голосовании.

В частности, парламентарии приняли поправки, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Глава РФ составил ряд изменений к законопроекту в конце августа.

Читайте также:

В светлое будущее: Путин смягчил пенсионную реформу

Депутаты утвердили, что возраст выхода на пенсию для женщин увеличится с 55 до 60 лет, а не до 63 лет, как предполагалось изначально. Пенсионный возраст для мужчин поднимется с 60 до 65 лет.

Накопительная пенсия будет выплачиваться по нынешним нормам, 55 лет для женщин и с 60 – для мужчин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что поправки президента сделают закон «максимально справедливым для граждан». «Целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров», – заявил он.

Третье, последнее чтение законопроекта состоится в четверг, 27 сентября. Нововведения должны вступить в силу поэтапно с 1 января 2019 года.

Ранее, 24 сентября, депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила не менять возраст выхода на пенсию и дать при этом россиянам возможность продолжать работать. Поклонская была единственным депутатом «Единой России», кто проголосовал против пенсионной реформы. На следующий день активисты движения «Суть времени» принесли в администрацию президента миллион подписей против повышения пенсионного возраста.