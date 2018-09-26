В ЗакСе поддержали предложение отдавать ветхие исторические здания инвесторам без конкурса

Депутаты Законодательного собрания Петербурга проголосовали в первом чтении за законопроект, позволяющий Смольному отдавать инвесторам ветхие объекты культурного наследия без конкурса.

Документ поддержали 40 парламентариев. Против законопроекта выступили шесть человек, а один воздержался от голосования.

Представитель губернатора Петербурга Юрий Шестериков заявил, что уже есть примерный список объектов, которых коснется закон. Это здания завода «Красный треугольник», особняк Нобеля, казармы в Кронштадте и другие объекты.

У ряда депутатов возникли претензии к нововведениям. В частности, они отметили, что законопроект создаст дополнительные возможности для коррупции.

«На каком основании правительство будет делать выбор, кому отдать конкретное здание? Кто первый прибежал, того и тапки? Инвесторы и спонсоры — разные понятия, наши власти все время это забывают. Инвесторы заинтересованы в прибыли, а не в сохранении культурного наследия», – передает «Фонтанка» слова Бориса Вишневского.

Алексей Ковалев отметил, что инвесторы будут обязаны приспосабливать здания для современного использования, но не реконструировать их. «Это он сможет лифт в здании установить, проводку провести, а лепнину на фасаде восстанавливать не будет», – подчеркнул депутат.

Следующее чтение законопроекта состоится в конце октября.