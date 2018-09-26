Петербургскую дамбу закроют из-за угрозы наводнения

Дамбу Петербурга закроют днем 26 сентября из-за угрозы наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений.

Конструкцию начнут закрывать в 11:10, ее планируют открыть в период с 02:00 до 04:00 27 сентября. Время могут поменять в зависимости от погодных условий.

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Предположительно, уровень воды в акватории Невской губы в ночь на 27 сентября поднимется до отметки в 191 см. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал происходящее в городе первым осенним штормовым циклоном.

Ранее жителей Северной столицы предупредили о ливнях и сильном ветре. Скорость порывов в прибрежных районах поднимется до 23 м/с.