В метро Петербурга объяснили, почему в СССР машинист работал с помощником

Сотрудники петербургского метрополитена рассказали, почему раньше поездами управляли два человека. Об этом рассказывается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

В подземке отметили, что по примеру наземной железной дороги составы управлялись локомотивными бригадами. Они состояли из машиниста и его помощника.

Первый отвечал за движение поезда, а второй – за вспомогательные функции. Помощник объявлял станции по информатору, открывал и закрывал двери и отвечал за посадку и высадку пассажиров.

В 1980-е годы в подземке начали тестировать автоматические системы, поэтому многие функции на себя взяла техника. Помощники выходили на линию только в случае экстренной необходимости.

«Сейчас составом управляет один человек – машинист электропоезда. Сначала он учится в технической школе метрополитена, затем практикуется на маневрах в оборотных тупиках, сдает экзамен, проходит собеседование и только потом получает право работы на линии с пассажирами», – добавили в метро.

Ранее в метрополитене рассказали, в каких случаях машинисты сами объявляют станции метро, объяснили разную длину черточек на табло в вагонах и рассказали, зачем на «Московской» нужны дополнительные двери.

