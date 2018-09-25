Минстрой хочет запустить систему распознавания лиц в общественном транспорте

Министерство строительства и ЖКХ планирует внедрить в российских городах систему распознавания лиц. Она будет работать в рамках проекта «Умный город», сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Чибиса.

Власти хотят использовать систему в общественном транспорте. По словам Чибиса, это позволит распознавать лица пассажиров и автоматически списывать деньги за проезд с банковского счета.

Замминистра строительства и ЖКХ отметил, что во многих городах России уже установлено достаточное количество камер для запуска проекта. Сначала систему начнут тестировать в Москве. В столице с весны 2018 года камеры работают в метро. По словам мэра Сергея Собянина, за два месяца с их помощью нашли девять человек, находящихся в розыске.

Для реализации проекта Минстрой будет сотрудничать с «Ростелекомом» и китайскими компаниями, в том числе Huawei. Сотрудники ведомства при подготовке отправятся в Китай, чтобы изучить работу местной системы распознавания лиц.