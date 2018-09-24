«Летние» скидки на проезд по ЗСД сохранятся до конца года

Специальные «летние» тарифы на Западном скоростном диаметре Петербурга продолжат действовать до конца 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», оператора ЗСД.



Изначально планировалось, что действие тарифов, которые ввели в начале июня, закончится 1 октября. Руководство оператора из-за увеличения транспортного потока решило сохранить скидки еще на три месяца.



Специальная цена действительна для любого транспорта, который двигается с южной стороны КАД до трассы «Скандинавия» и обратно и до северной стороны КАД и в обратном направлении.



Стоимость проезда с юга на север составит 173 рубля вместо 237 рублей. Тариф для маршрута с юга КАД до «Скандинавии» – 216 рублей вместо 297 рублей.



Гендиректор «Магистрали Северной столицы» Алексей Бнатов отметил, что к концу 2018 году ожидается более 88 млн транзакций на ЗСД. Это на 8 млн больше, чем в прошлом году.



«За счет предложенных тарифов стимулируются сквозные проезды, не возникает дополнительная нагрузка на самые востребованные развязки, что позволяет сохранить и увеличить показатели потока и на них», – добавил Бнатов.