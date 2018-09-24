Специальные «летние» тарифы на Западном скоростном диаметре Петербурга продолжат действовать до конца 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», оператора ЗСД.
Изначально планировалось, что действие тарифов, которые ввели в начале июня, закончится 1 октября. Руководство оператора из-за увеличения транспортного потока решило сохранить скидки еще на три месяца.
Специальная цена действительна для любого транспорта, который двигается с южной стороны КАД до трассы «Скандинавия» и обратно и до северной стороны КАД и в обратном направлении.
Стоимость проезда с юга на север составит 173 рубля вместо 237 рублей. Тариф для маршрута с юга КАД до «Скандинавии» – 216 рублей вместо 297 рублей.
Гендиректор «Магистрали Северной столицы» Алексей Бнатов отметил, что к концу 2018 году ожидается более 88 млн транзакций на ЗСД. Это на 8 млн больше, чем в прошлом году.
«За счет предложенных тарифов стимулируются сквозные проезды, не возникает дополнительная нагрузка на самые востребованные развязки, что позволяет сохранить и увеличить показатели потока и на них», – добавил Бнатов.
«Летние» скидки на проезд по ЗСД сохранятся до конца года
© Фото: Instagram / @madam_brik_
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Специальные тарифы действуют на длинные маршруты по магистрали.
Специальные «летние» тарифы на Западном скоростном диаметре Петербурга продолжат действовать до конца 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», оператора ЗСД.
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