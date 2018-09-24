Льготы на проезд учащихся в электричках Петербурга предложили продлить на две недели

В Законодательном собрании Петербурга предложили продлить действие школьных и студенческих льгот на проезд в пригородных электричках. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение депутат Александр Тетердинко.

В настоящее время учащиеся могут пользоваться льготами с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря. Тетердинко отметил, что период сдачи госэкзаменов иногда выходит за пределы этих рамок. «Так, например, в 2018 году единый государственный экзамен по биологии и иностранным языкам проводился 18 июня, а по литературе и физике – 20 июня», – сказал депутат.

Тетердинко считает, что период необходимо продлить до 30 июня включительно. Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании городского ЗакСа.

Льгота позволяет студентам и школьникам ездить в электричках со скидкой в 50%. Разница выплачивается из бюджета региона.