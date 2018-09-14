Шнуров прогулялся с котом возле Эрмитажа

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выгулял кота у Эрмитажа. Соответствуюшее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

Музыкант прошелся с котом по Дворцовой площади. Рыжее животное Шнуров вел на поводке.

Создатель «Ленинграда» разместил фотографию без какой-либо подписи. Его подписчики оставили больше число комментариев, в которых похвали поступок артиста.

Недавно Шнуров впервые появился на публике со своей новой избранницей. Ей оказалась 27-летняя дочь бизнесмена из Екатеринбурга.

В конце весны музыкант объявил о расставании с женой Матильдой. Сергей подчеркнул, что это случилось не из-за измены. Официально документ о разводе был подписан в середине августа.