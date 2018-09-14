На выходных в Петербурге похолодает до +15 градусов

Температура воздуха в Петербурге в выходные опустится до +15 градусов. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным синоптиков, в ночь с пятницы, 14 сентября, на субботу, 15 сентября, в городе на Неве похолодает до +10 градусов. Днем потеплеет до +18 градусов.

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В воскресенье, 16 сентября, воздух в Северной столице прогреется до +15 градусов. В прибрежных районах ожидается сильный ветер.

На протяжении двух дней в Петербурге будут идти дожди. Синоптики обещают, что они будут небольшими.