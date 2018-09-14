В ЗакСе предложили запретить незаконные уличные концерты

Депутаты Законодательного собрания Петербурга создали рабочую группу, чтобы запретить несогласованные уличные концерты. Об этом сообщила «Фонтанка».

Парламентарии намерены внести поправки в закон о массовых мероприятиях. Они считают нынешние нормы недостаточными. Глава комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что прокуратура не раз обращала внимание на необходимость изменений.

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Чиновники Смольного заявили, что уличные концерты не регулируются законами. По словам зампредседателя комитета по культуре Федора Болтина, привлечь артистов к ответственности можно только в случае, если они собирают деньги с прохожих.

«А зачастую это вопрос безопасности. Причем как окружающих, так и самих артистов. Например, если рядом проводятся какие-то ремонтные работы», – добавил он.

Депутаты также намерены закрепить в законе понятия флешмоб и забег. Предполагается, что документ будет разработан до конца года.