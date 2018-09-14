По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержали экс-главу кемеровского стройнадзора

Следствие задержало бывшего замглавы стройнадзора Кемеровской области Светлану Шенгерей, которая проверяла здание ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Шенгерей проводила инспекцию в комплексе в 2014 году. Согласно неофициальной информации, она могла намеренно скрыть информацию о нарушениях пожарной безопасности по указанию руководства.

Предположительно, в пятницу, 14 сентября, Шенгерей предъявят официальные обвинения.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек.

Всего по делу о пожаре в ТРЦ арестованы 11 человек, в том числе технический директор центра Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова и охранник Сергей Антюшин, который, предположительно, не включил систему оповещения во время происшествия.

Фигурантами дела также стали несколько высокопоставленных сотрудников МЧС. В середине июля Следственный комитет сообщил, что бывший руководитель ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался уничтожить улики по делу. Позднее следователи заподозрили сотрудников ведомства в сговоре.

Помимо Мамонтова, к ответственности привлекут главу управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григория Терентьева, начальника пожарного караула Сергея Генина и руководителя тушения пожара Андрея Бурсина.