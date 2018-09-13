Павленского отпустили из-под стражи во Франции

Суд в Париже постановил освободить из тюрьмы художника-акциониста Петра Павленского. Об этом сообщает радио RFI.

Россиянин был арестован за поджог здания Банка Франции. Согласно решению суда, Павленский будет обязан отмечаться в полиции.

Во время заседания в Дворце правосудия художник заявил, что Банк Франции «профинансировал уничтожение 35 тыс. человек». Ему пригрозили иском за распространение порочащих сведений.

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Рассмотрение дела акциониста по существу продолжится 13 января 2019 года.

Павленский поджег банк в октябре 2017 года. Он объяснил свои действия тем, что здание расположено на месте Бастилии, «символа абсолютной монархии».

Ранее художник получил во Франции политическое убежище. Актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила Павленского в сексуальных домогательствах и избиении ее друга.