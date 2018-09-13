Суд отказал в иске к Смольному из-за переноса митинга 16 сентября

Смольнинский районный суд отклонил иск лидера петербургского отделения «Открытой России» Андрея Пивоварова к комитету по законности и правопорядку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, не уточнив причину отказа.

Пивоваров требовал отменить перенос митинга против пенсионной реформы, назначенный на 16 сентября, с площади Ленина в Удельный парк. Оппозиционер считает незаконным решение Смольного.

Акцию перенесли из-за прорыва трубы возле Финляндского вокзала. Работы по устранению аварии продлятся до конца сентября.

Ранее власти Петербурга из-за прорыва трубы запретили изначально согласованный митинг сторонников Алексея Навального. По итогам акции полицейские задержали больше 600 человек, в том числе 80 несовершеннолетних. Главу штаба Навального Дениса Михайлова, одного из организаторов, арестовали на 30 суток.

Депутаты Законодательного собрания потребовали провести парламентское расследование в отношении чиновников, ответственных за запрет митинга. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров при этом похвалил полицейских за работу во время акции.