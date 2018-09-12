Депутат от ЛДПР внес в Госдуму законопроект о дуэлях, скопированный из книги 1912 года

Депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Сергей Иванов внес законопроект под названием «Дуэльный кодекс Российской Федерации». Текст документа почти дословно скопирован из книги Василия Дурасова «Дуэльный кодекс» 1912 года, сообщила «Медуза».

Иванов заменил дворян на государственных и муниципальных служащих, разночинцев – на граждан, а корпорации – на юридических лиц. В тексте документа также появились опечатки, в которых не было в оригинале.

В кодексе сказано, что «природа оскорблений зависит от нравственных объектов, против которых они направлены: самолюбие, достоинство или честь». Дуэль при этом может происходить только между равными.

Инициатива Иванова связана с видеообращением главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционному политику Алексею Навальному. Руководитель службы вызвал его на дуэль из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией.

Историк Яков Гордин заявил, что слова Золотова нарушают дуэльные традиции. Он отметил, что не знает ни одного случая, когда на обвинение в коррупции чиновник отвечал вызовом.