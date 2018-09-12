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Спикер Закса Макаров: Петербург должен стать самым великим православным города Земли

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© Фото: assembly.spb.ru

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Депутат принял участие в крестном ходе и заявил, что у России есть особая миссия.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что Петербург должен стать «самым великим православным городом планеты Земля». Об этом он сказал по завершении крестного хода, который состоялся 12 сентября.

Макаров отметил, что у России «и только у нее есть самая главная миссия – избрание спасительного пути». По его словам, крестный ход – это обращение к истокам, к тысячелетней истории России.

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«Это удивительная возможность еще раз почувствовать, какое огромное значение для нашего города и нашего народа имеют великие святые, войти с ними в молитвенное соприкосновение, задуматься о жизни земной и жизни вечной, чтобы самим стать мудрее, светлее и лучше», – сказал Макаров.

Спикер ЗакСа добавил, что «могучая вера в торжество православия, добра, правды и справедливости позволяют нам быть единым народом».

Согласно данным Петербургской епархии, в крестном ходе участвовали около 110 тысяч человек. На мероприятии присутствовали губернатор города Георгий Полтавченко и депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

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