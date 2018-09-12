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Американских астронавтов заподозрили в намеренном повреждении «Союза»

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© Фото: Flickr / NASA Johnson

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По предварительной версии, астронавты добивались экстренной эвакуации из-за болезни одного из них.

Эксперты комиссии «Роскосмоса», которые расследуют причину утечки воздуха на МКС, подозревают американских астронавтов в том, что они просверлили дыру в обшивке космического корабля «Союз». Об этом сообщил «Коммерсант».

Специалисты предполагают, что астронавты пытались добиться досрочной отправки корабля на Землю из-за болезни одного из коллег. Американцы считали, что бытовой отсек «Союза», в котором сделано отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу, доказательств бы не было.

С версией о намеренном повреждении корабля связаны точки вокруг дыры. Они могли образоваться, потому что на дрель не оказывалось давление, что характерно для работ в невесомости.

Во вторник, 11 сентября, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отказался обсуждать подозрения в отношении американских астронавтов. Он отметил, что в настоящее время нет объективной картины происшествия.

Утечка на МКС произошла в конце августа. Эксперты вскоре установили, что корабль «Союз» повредили намеренно. Они заявили, что, возможно, это было сделано на этапе производства.

Ранее депутат Госдумы и бывший космонавт Максим Сураев допустил, что дыру мог сделать психически неустойчивый член экипажа МКС.

«Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ – совсем недостойный. Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо», – сказал Сураев.

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