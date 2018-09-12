Путин предложил подписать мирный договор с Японией до конца 2018 года

Президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между двумя странами до конца 2018 года. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Семьдесят лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: «Давайте поменяем подходы». Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор – не сейчас, но до конца года – без всяких предварительных условий», – сказал Путин.

Глава РФ отметил, что Япония – «естественный партнер» России. Абэ добавил, что Москве и Токио нужно прекратить создавать сложности детям и внукам из-за «тупика, который доставлял затруднения» предыдущему поколению.

Отношения России и Японии осложнены спором о принадлежности Курильских островов. После Второй мировой войны Токио было готово подписать мирный договор при условии передачи территории. Документ не был заключен, потому что Москва считает Курилы своими.