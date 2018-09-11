В метро Петербурга объяснили разную длину черточек между станциями на табло

Сотрудники петербургского метрополитена объяснили, почему на электронных табло в вагонах расстояние между станциями обозначается чертами разной длины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

В подземке отметили, что дисплей был сделан с расчетом на увеличение числа станций метро. В табло встроен специальный модуль с сигналами, которые можно перепрограммировать без замены устройства.

«К слову, от того насколько длинное у станции название зависит и необходимое ей пространство на наклейке. Сравните, например, сколько печатного места занимает «Беговая» и сколько «Площадь Александра Невского 1»», – подчеркнули в метро.

Авторы Telegram-канала добавили, что длина черты между «Обухово» и «Рыбацким» короче остальных, хотя это самый длинный перегон в Северной столице – 3620 метров.

Ранее в метрополитене рассказали, как раньше назывались три станции, почему сиденья стоят вдоль, а не поперек, и в каких случаях машинисты сами объявляют станции метро.