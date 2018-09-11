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Петербуржцев предупредили о сильном ветре и дожде 12 сентября

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© Фото: Instagram / @markcardician

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В прибрежных районах города на Неве ожидается ветер до 23 м/с.

В Петербурге в среду, 12 сентября, ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В прибрежных районах Северной столицы скорость порывов ветра поднимется до 23 м/с. В среднем по году скорость составит 15-20 м/с.

Сопровождать ветер будут сильные дожди. Они ожидаются на протяжении всего дня.

Жителей Северной столицы из-за сильного ветра просят соблюдать необходимые меры предосторожности.

Нужно убрать все хозяйственные вещи со двора и балкона, а в доме – закрыть окна. Машину стоит убрать в гараж или припарковать вдали от деревьев и непрочных сооружений.

На улице надо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, линий электропередач.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что начало сентября 2018 года стало самым теплым в городе на Неве за последние 80 лет.

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