Петербуржцев предупредили о сильном ветре и дожде 12 сентября

В Петербурге в среду, 12 сентября, ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В прибрежных районах Северной столицы скорость порывов ветра поднимется до 23 м/с. В среднем по году скорость составит 15-20 м/с.

Сопровождать ветер будут сильные дожди. Они ожидаются на протяжении всего дня.

Жителей Северной столицы из-за сильного ветра просят соблюдать необходимые меры предосторожности.

Нужно убрать все хозяйственные вещи со двора и балкона, а в доме – закрыть окна. Машину стоит убрать в гараж или припарковать вдали от деревьев и непрочных сооружений.

На улице надо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, линий электропередач.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что начало сентября 2018 года стало самым теплым в городе на Неве за последние 80 лет.